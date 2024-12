Rumunia i Bułgaria są członkami Unii Europejskiej od 2007 roku. W tym czasie w obu krajach doszło do wielu zmian ustrojowych, a także do znaczącej poprawy bezpieczeństwa. Po 17 latach we Wspólnocie oba państwa dowiedziały się, że nareszcie zostaną pełnymi członkami strefy Schengen. To świetna wiadomość także dla polskich turystów.