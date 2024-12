Znowelizowana w ubiegłym roku ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na samorządy obowiązek sporządzenia planów ogólnych dla wszystkich działek na swoim terenie. Mają na to czas do końca 2025 roku. Plany te mogą wyznaczać tzw. obszary zabudowy, ale nie muszą.

Co ważne, jeśli samorządy nie zdążą z ich uchwaleniem, od 1 stycznia 2026 roku wstrzymane zostaną wszystkie nowe inwestycje na tych terenach.

Dotychczas brak planu miejscowego nie stanowił przeszkody, bo można było uzyskać pozwolenie na budowę na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, tzw. wuzetek. Po wejściu w życie nowych przepisów, będzie to praktycznie niemożliwe.

Obawy inwestorów dodatkowo zaostrza fakt, że niektóre samorządy już teraz zawieszają wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, argumentując to rozpoczęciem prac nad planem ogólnym. Takie działanie jest sprzeczne z prawem.

Presja czasu i ryzyko utraty wartości działek

– Jeśli do końca 2025 roku taki wniosek nie zostanie złożony, a gmina nie uchwali do tego czasu planu ogólnego, to od 1 stycznia 2026 roku na terenie tej gminy nie będzie możliwe wydanie warunków zabudowy – zaznacza.