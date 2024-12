Chat GPT wybrał idealny film świąteczny Fot. Kadr z filmu "Elf"

Filmy świąteczne mają w sobie coś wyjątkowego – może to ta ciepła atmosfera, która sprawia, że czujemy się jak domu podczas świąt, albo po prostu ich magia, która rozświetla nawet najbardziej szare dni. Choć często opowiadają o rzeczach prostych – jak miłość, przyjaźń, przebaczenie czy magia – to właśnie te wartości sprawiają, że oglądamy co roku z taką samą przyjemnością.

Ale oczywiście nie wszystkie. Każdego roku powstaje bowiem zatrzęsienie nowych filmów świątecznych, z których wiele to koszmarki. W przypadku bożonarodzeniowych produkcji często odkładamy jednak walory artystyczne na półkę, bo chcemy po prostu poczuć się miło, ciepło i przytulnie. Humor, wzruszenie, odrobina magii i... od razu jest sympatyczniej, nawet jeśli to romans Hallmarka, identyczny jak poprzednie.

Idealny film świąteczny według Chatu GPT. Wybrał najlepsze filmy na święta

A jaki jest idealny film świąteczny? Redakcja amerykańskiego "Newsweeka" postanowiła zapytać o to... sztuczną inteligencję, a dokładniej Chat GPT.

Według chatbota "idealny film świąteczny" to pojęcie subiektywne i zależy od osobistych upodobań, jednak istnieje wiele uwielbianych tytułów, które w różny sposób oddają ducha Bożego Narodzenia. Oto kilka świątecznych filmów, które polecił Chat GPT wraz z komentarzem (cytujemy odpowiedź AI za "Newsweekiem"):

To wspaniałe życie (1946) – Ten klasyk często uważany jest za kwintesencję świątecznego filmu. Opowiada historię George’a Baileya, który dostaje szansę zobaczenia, jak świat wyglądałby bez niego. To wzruszająca opowieść o rodzinie, społeczności i wartości ludzkiego życia. Kevin sam w domu (1990) – Pełna humoru, familijna komedia, która łączy slapstick z bożonarodzeniową atmosferą. Historia chłopca, który broni swojego domu przed włamywaczami, gdy jego rodzina jest daleko, stała się świąteczną tradycją dla wielu. Opowieść wigilijna (różne wersje) – Niezależnie od tego, czy jest to klasyczna wersja z 1951 roku z Alastairem Simem, animowana wersja z Jimem Carreyem czy jedna z wielu innych adaptacji, ta ponadczasowa opowieść Charlesa Dickensa o przemianie Ebenezera Scrooge’a jest ulubioną świąteczną historią. Elf (2003) – Współczesny klasyk z Willem Ferrellem w roli Buddy’ego, człowieka wychowanego przez elfy na Biegunie Północnym. To zabawny, wzruszający i pełen świątecznego ducha film. Ekspres polarny (2004) – Oparty na uwielbianej książce dla dzieci, ten magiczny animowany film opowiada o podróży chłopca na Biegun Północny w Wigilię i porusza tematykę wiary i cudów. To właśnie miłość (2003) – Komedia romantyczna splatająca historie kilku bohaterów, którzy zmagają się z miłością i relacjami w czasie świąt. Uwielbiana za urok i znakomitą obsadę. Cud na 34. ulicy (1947) – Ten uroczy film odkrywa prawdziwe znaczenie świąt poprzez historię mężczyzny, który twierdzi, że jest prawdziwym Świętym Mikołajem. To pokrzepiająca opowieść o wierze i magii. Grinch: Świąt nie będzie (1966) – Animowany klasyk Dr. Seussa (i jego aktorski remake z Jimem Carreyem) opowiada historię odkupienia Grincha i podkreśla prawdziwe znaczenie świąt.

Jak widać, ChatGPT postawił na sprawdzone tytuły, które często pojawiały się również w naszych rankingach filmów świątecznych. Oglądaliście je wszystkie?

