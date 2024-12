Paul Mescal "wykłócał się" o jeden element na planie "Gladiatora 2". Nie zgadniecie, jaki

Paul Mescal poszedł na całość w przygotowaniach do roli Lucjusza w "Gladiatorze 2". Nominowany do Oscara irlandzki aktor intensywnie trenował fizycznie i szlifował umiejętności walki, jednak jedno wyzwanie okazało się dla niego nie do przeskoczenia – mimo że wydaje się dość niepozorne. 28-latek postanowił więc wszcząć "bunt" na planie.