Od kilku miesięcy krążą plotki o związku Maffashion i Michała Danilczuka, jej tanecznego partnera w "Tańcu z gwiazdami". Oboje zaprzeczają, jednak w ostatnim wywiadzie nowy juror "You Can Dance" powiedział coś zaskakującego. Wprost wspomniał o... "swojej dziewczynie".

Maffashion i Michał Danilczuk są razem? Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Maffashion i Michał Danilczuk podbili parkiet w 14. edycji "Tańca z gwiazdami", która zakończyła się w maju. Od tej pory nie cichną plotki o ich związku. Influencerka Julia Kuczyńska od początku miała w programie świetną chemię z tancerzem, a od miesięcy oboje często widywani są razem. Poszli nawet razem na Komunię Świętą w jej rodzinie.

W czerwcu portal Party.pl "ogłosił", że "Maffashion i Michał Danilczuk są w związku". – Michał dla Julii przeprowadził się do Polski, chce być blisko niej. To oczywiście początki związku, ale świetnie rokującego. Nie chcą mówić o tym publicznie – oboje są ostrożni w kontakcie z mediami, cenią swoją prywatność, ale i spokój. Oczywiście, że swojego związku nie ukrywają przed bliskimi, znajomymi i rodziną, bowiem spędzają razem sporo czasu, to żadna tajemnica – zdradził informator.

Po tych doniesieniach Maffashion w rozmowie z Plejadą przyznała wymownie, że o związku "dowiedziała się z... mediów". Ona i Michał Danilczuk konsekwentnie zaprzeczają, jakoby było między nimi coś więcej niż przyjaźń i dobre "flow", mimo że o "dziewczynie" tancerza niechcący wspominali w programie i juror Rafał Maserak, i Majka Jeżowska, taneczna partnerka Danilczuka w ostatniej edycji "TzG".

Michał Danilczuk i Maffashion są razem? Tancerz wspomniał o "dziewczynie"

Wyraźnie uszczęśliwiony Danilczuk mówił o swojej nowej roli w wywiadzie w "Dzień Dobry TVN". Podkreślił, że to dla niego najszczęśliwszy dzień w życiu, ale niechcący mógł się wygadać o swojej relacji z Julią Kuczyńską. Chodzi o jego odpowiedź na pytanie reportera, do kogo pierwszego odezwał się po usłyszeniu wiadomości o swoim angażu w show.

– Zadzwoniłem do dziewczyny. Zaczęła krzyczeć w słuchawkę, mówiąc, że właśnie na to czekaliśmy i bardzo się cieszy, jest dumna. Mam ogromne wsparcie w jej osobie – powiedział wprost. Tancerz towarzyski nie sprecyzował jednak, kim jest jego partnerka.

Dodajmy, że jak informuje Pudelek, w sieci krążą plotki, że Danilczuk zrezygnował z udziału w "Tańcu z gwiazdami" z powodu możliwego angażu Sebastiana Fabijańskiego, byłego partnera Kuczyńskiej i ojca jej synka Bastiana. To dlatego miał podobno ubiegać się o stanowisko jurora w "You Can Dance".

Sam Danilczuk jednak temu zaprzeczył. – Nie mam zdania… To jest tak, że każdy może wziąć udział w tym programie. (...) To nie jest ten moment, żebym rezygnował z tak fajnego programu tylko dlatego, że jakaś osoba przychodzi – absolutnie, to nie jest prawda. Moje rozmowy, aby zostać jurorem, trwały naprawdę bardzo długo – mówił w rozmowie z Pudelkiem.

