Aż huczało od plotek o ich romansie. Teraz Maffashion zabrała tancerza na... komunię

Julia "Maffashion" Kuczyńska i Michał Danilczuk wzbudzali wiele emocji na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", jak również poza nim. Wielu spekulowało, że tych dwoje łączy coś więcej. Teraz tancerz i influencerka podzielili się na Instagramie kadrami ze wspólnie spędzonej niedzieli. Wszystko wskazuje na to, że świetnie się bawili podczas rodzinnej uroczystości.

Maffashion i Danilczuk razem na Komunii. Plotki o romansie potwierdzone? Fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER; instagram.com / @michael_danilczuk

14. edycja "Tańca z Gwiazdami" to już historia. W wielkim finale zaprezentowały się wszystkie 12 par, a do walki o Kryształową Kulę stanęły: Roksana Węgiel, Julia "Maffashion" Kuczyńska oraz Anita Sokołowska.

Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk przyprawiali widzów o skrajne emocje. Mimo tego zajęli zaszczytne trzecie miejsce. W sieci nie brakowało spekulacji na temat ich możliwego romansu. Dlaczego? Tych dwoje nie szczędziło sobie czułości na parkiecie tanecznego show Polsatu.

Maffashion i Danilczuk razem na komunii. Plotki o romansie potwierdzone?

Mimo plotek influencerka i tancerz w wywiadach podtrzymywali, że łączy ich wyłącznie przyjaźń. Jak zauważyła Maffashion, taniec "zbliżył ich do siebie", a ta przyjacielska więź zrodziła się z "wyjątkowo dobrej energii". Po finale "Tańca..." para w jednym z wywiadów zasugerowała, że zamierza spędzić razem trochę czasu. Mieli plany na wakacje, jak się okazało, nie tylko.

Teraz w relacjach na Instagramie tych dwojga pojawiły się kadry ze wspólnie spędzonej niedzieli. Wszystko wskazuje na to, że Maff spędziła ją razem z Danilczukiem na rodzinnej uroczystości. Influencerka opublikowała parę kadrów z komunii świętej, na którą została zaproszona. Z relacji tancerza wynika, że wiernie towarzyszył swojej tanecznej partnerce.

Po oficjalnej części przyszedł czas na spotkanie rodzinne. Nie zabrakło gier i zabaw z dziećmi, co Maff również zrelacjonowała na swoim Instagramie. Influencerka i tancerz grali w piłkę nożną czy "zbijaka". Na wspomnianych nagraniach widać, że wszyscy świetnie się bawili. Czyżby plotki o tym, że tych dwoje łączy coś więcej znalazły potwierdzenie?

Jakie plany na wakacje mają Kuczyńska i Danilczuk?

Co dokładnie Kuczyńska i Danilczuk zaplanowali na nadchodzące wakacje? Influencerka i tancerz zamierzają pojechać razem na festiwal muzyczny, którego Julia jest częstym gościem – w przeciwieństwie do Michała. Jednak, jak się okazało, nie jest to ich jedyny cel podróży.

"W każdej edycji są wyszukiwane romanse, ale to jest program rozrywkowy. My się wzajemnie wspieramy i dbamy o siebie w programie i przede wszystkim się bardzo lubimy, wspieramy i mamy dobre porozumienie (...) Jedziemy razem na Open'er, Michael pojedzie pierwszy raz. Planujemy więc z moimi przyjaciółmi dobrze się nim zaopiekować. Na rollercoaster też się wybierzemy. Energylandia będzie grana" – podsumowała Maffashion w rozmowie z portalem ShowNews.pl.