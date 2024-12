Ach, święta, okres pełen prezentów, nadprogramowego jedzenia na stole wigilijnym (każdy powtarza sobie te kłamstwa, że za rok ugotuje mniej potraw) oraz ciepłej i rodzinnej atmosfery, chyba że wujek zacznie rozmawiać o polityce. Najnowszy serial serwisu Netflix też podchodzi do Bożego Narodzenia z dużym dystansem, ale okraszonym czarnym humorem, strzelaninami, sekretami i londyńskimi intrygami.

"Black Doves", który reklamowano jako wielki powrót królowej kina kostiumowego, czyli Keiry Knightley ("Duma i uprzedzenie"), to opowieść o szpiegach i płatnych zabójcach, tyle że w wydaniu bardzo przystępnym. Brytyjczycy robią świąteczne hity w innym stylu niż Amerykanie, co udowadnia przykładowo słodkogorzka komedia "To właśnie miłość", której fenomenu za oceanem mało kto rozumie.