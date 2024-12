Rossmann, popularna niemiecka sieć drogerii, zdobyła serca klientów m.in. dzięki regularnym promocjom, które zmieniają się co dwa tygodnie. Od wtorku, 17 grudnia, obowiązuje nowa gazetka, pełna inspirujących propozycji na prezenty świąteczne, które z pewnością przypadną do gustu każdemu.

Nowe promocje w Rossmannie. Wiele propozycji na prezenty świąteczne. Fot. Andrzej Zbraniecki/East News

Wśród promocyjnych ofert wyróżniają się musujące kostki do kąpieli od Starej Mydlarni. Teraz możesz je kupić za jedyne 28,99 zł (zamiast 49,99 zł). Alternatywą są czekolady do kąpieli od Fluff – różne rodzaje dostępne są za 9,99 zł, czyli aż o połowę taniej. Takie drobiazgi to świetny sposób, by wywołać uśmiech na twarzy obdarowanej osoby.

Jeśli szukasz czegoś bardziej rozbudowanego, świąteczny zestaw Warm & Cosy – żel, masło i kule do kąpieli – to prawdziwy hit. Teraz kosztuje tylko 19,99 zł zamiast 36,99 zł. Miłośnikom herbaty można kupić tę cejlońską, czarną od Adalbert’s Tea, która kosztuje 19,99 zł – to aż 50 proc. taniej.

Dla panów doskonałym wyborem będzie maszynka do golenia OneBlade od Philips. Teraz dostępna w cenie 189,99 zł, zamiast 278,99 zł. To praktyczny prezent, który na pewno znajdzie zastosowanie.

Perfumy i wody toaletowe na promocji w Rossmannie

Rossmann kusi wyjątkowymi okazjami na perfumy i wody toaletowe. Wśród męskich zapachów uwagę przykuwa Hugo Boss Hugo Man (75 ml), dostępny teraz w cenie 99,99 zł zamiast 214,99 zł. Równie atrakcyjnie prezentuje się Calvin Klein Man (100 ml), który można kupić za 84,99 zł, oszczędzając aż 115 zł.

Fani świeżych i nowoczesnych aromatów z pewnością docenią Calvin Klein CK IN2U (150 ml) za 84,99 zł, zamiast 199,99 zł. Warto również zwrócić uwagę na Bugatti Dynamic Move Amber (100 ml) za 59,99 zł, podczas gdy jego standardowa cena wynosi 114,99 zł.

Dla kobiet także nie brakuje innych ciekawych propozycji. Klasyczny i elegancki Hugo Boss Hugo Woman (50 ml) jest teraz dostępny za 84,99 zł, co w porównaniu z pierwotną ceną 199,99 zł czyni tę ofertę bardzo atrakcyjną. Z kolei Bruno Bella Donno (60 ml) kosztuje jedynie 64,99 zł, zamiast 114,99 zł. Te promocje to świetna okazja, by znaleźć idealny upominek na święta.

Świąteczne upominki w Rossmannie

Jeśli szukasz pomysłu na drobiazgi, warto rozważyć świąteczne kubki z dodatkami. Przykładowo, zestaw z kubkiem od Eloy w świątecznym kształcie i skarpetkami kosztuje tylko 19,99 zł. Ta sama marka oferuje również termofor z dołączonymi skarpetkami w cenie 27,99 zł (zamiast 39,99 zł).

Nie zapominajmy o świecach zapachowych, które tworzą wyjątkowy nastrój. Świeca marki With Love została przeceniona z 29,99 zł na 14,99 zł, a świeca pudrowa od Aroma Home kosztuje teraz 27,99 zł (wcześniej 49,99 zł).

