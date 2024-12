Pogrzeb Stanisława Tyma

Prochy aktora znalazły się w białej marmurowej urnie . Przy niej stanęło symboliczne zdjęcie Tyma z psem. Artysta otwarcie mówił o swojej miłości do czworonogów, którym pomagał w swoim domu na Suwalszczyźnie.

Przypomnijmy, że niedawno gosposia Tyma udzieliła wywiadu "Super Expressowi". Przyznała, że lokalna społeczność "opłakuje odejście" kochanego sąsiada. Podkreśliła, że Tym był świetnym gospodarzem i troszczył się o swoje psy. Co więcej, dbał o każde zwierzę, któremu coś groziło. – Jak szedł i zobaczył żabę na drodze, to ją potrafił gołą ręką przenieść i mówił, że jeszcze ją ktoś przejedzie. Taki to był człowiek – dodała sąsiadka.