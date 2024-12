Cóż, nie bardzo. Policja odwiedziła już wszystkie adresy , pod którymi można było go znaleźć. Za posłem wystawiono list gończy. Za ukrywanie zbiega grozi surowa kara.

Tak znikał Romanowski

Partyjni koledzy Romanowskiego wrzucali w media społecznościowe zdjęcia zakrwawionego posła na szpitalnym łóżku. Szybko okazało się, że to kłamstwo. Były wiceminister sprawiedliwości wcale nie walczył o życie – przeszedł po prostu rutynowy i zaplanowany zabieg korekcji przegrody nosowej .

Potem na własną prośbę wypisał się ze szpitala, wyłączył telefony i zniknął . Nie dotarł do aresztu, więc wystawiono za nim list gończy. Wkrótce zyska tzw. czerwoną notę Interpolu i będzie ścigany w całej Europie.

Co ciekawe, przypadku, by poseł i były wiceminister sprawiedliwości, ukrywał się przed policją, nie przewidział regulamin Sejmu. Do momentu aresztowania na konto Romanowskiego wpływa jego dieta i uposażenie.