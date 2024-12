9 grudnia Sąd Rejonowy dla Warszawy -Mokotowa orzekł wobec Romanowskiego trzymiesięczny areszt tymczasowy . Teraz jego obrońca mec. Marcin Lewandowski robi co w jego mocy, aby uchronić swojego klienta przed odbyciem kary.

Zażalenie na areszt Marcina Romanowskiego. Kiedy decyzja sądu?

16 grudnia mecenas Bartosz Lewandowski poinformował na platformie X (dawniej Twitter ), że złożył zażalenie na decyzję o areszcie. Obrońca wniósł również o wstrzymanie wykonania postanowienia do czasu rozpatrzenia sprawy przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

W komentarzach pojawiło się wiele pytań do mec. Lewandowskiego. Wielu internautów zastanawia ciekawa strategia objęta przez prawnika dotycząca nie tylko posła Romanowskiego. "Panie Mecenasie, Reprezentował Pan Szmidta – uciekł. Reprezentował Pan Szopę – uciekł. Reprezentował Pan Romanowskiego – uciekł. Podobno też Pan reprezentuje całą neo-KRS, a tam to chyba trzeba będzie cały #PociągPrawych podstawić, by się wszyscy zmieścili" – napisał jeden z nich, wymieniając "dorobek mecenasa".