Prawdziwym hitem tego roku może się jednak okazać Malta. Tylko we wrześniu odwiedziło ją 21 008 Polaków. Jedna, co ciekawsze, rok do roku zanotowaliśmy wzrost aż o 67 proc. Natomiast od stycznia do września tego roku urokami tego niewielkiego kraju cieszyło się ponad 186 tys. Dla porównania w całym 2023 roku było to 167 tys. podróżnych z Polski.