I choć wydawać by się mogło, że all inclusive to tylko leżenie na leżaku nad basenem lub morzem i objadanie się podczas posiłków, to wielu polskich turystów przeczy temu stwierdzeniu. Chętnie zwiedzamy i dokupujemy wycieczki fakultatywne. Jeżeli i ty jesteś w tej ciekawskiej grupie turystów, koniecznie sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie.