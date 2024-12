– Nie jest to sprawa, która budzi moje zainteresowanie. To sprawa pana posła, która jest częścią debaty publicznej. Natomiast kandydat na prezydenta nie zajmuje się tego typu sprawami – dodał.

W ustach człowieka aspirującego do roli głowy państwa zabrzmiało to dziwnie. Jak zwracaliśmy już uwagę w naTemat.pl , mowa wszakże o pierwszym od 1989 roku przypadku, gdy polski polityk otrzymał azyl polityczny za granicą. Dodatkowo działania Budapesztu wywołały zdecydowaną odpowiedź Warszawy .

W piątek Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowało, że polski ambasador na Węgrzech Sebastian Kęciek zostanie wezwany do ojczyzny na "bezterminowe konsultacje", co oznacza de facto obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych z Madziarami. Przedstawiciel ich rządu w Warszawie otrzymał zaś oficjalną notę protestacyjną.

Trzaskowski do Nawrockiego: Jak można nie mieć zdania w sprawie tak fundamentalnej?!

– Dzisiaj potrzebujemy prezydenta, który będzie w pełni niezależny. A niezależność polega na tym, że ktoś ma swoje własne zdanie. Jak można nie mieć zdania – zwracam się do pana Nawrockiego – w sprawie tak fundamentalnej? Jak można powiedzieć, że to kogoś w ogóle nie interesuje?! – pytał Rafał Trzaskowski podczas spotkania z wyborcami w Pabianicach.

– Musimy wybrać prezydenta, który ma swoje zdanie, a nie będzie czekał na to, co powie Jarosław Kaczyński, albo nie będzie komentował bulwersujących rzeczy, dlatego że się boi, co na to powie PiS. O tym dzisiaj są te wybory – podkreślił Trzaskowski.