"Nie czas umierać" z 2021 roku był ostatnim filmem, w którym Daniel Craig wcielił się w Jamesa Bonda . Wcześniej wystąpił w czterech innych tytułach opowiadających o niebezpiecznych misjach agenta brytyjskiego wywiadu – "Casino Royale" (2006), "007 Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) i "Spectre" (2015).

Na tym nie kończą się jednak przygody szpiega z MI6. Wytwórnia EON Productions Ltd. zamierza stworzyć kolejną serię o Bondzie, ale z zupełnie nowym aktorem. Pogłoski o tym, kto tym razem zostanie miłośnikiem drinka vesper martini, krążą od lat.

Nie tylko Aaron Taylor-Johnson. Podano dwóch nowych kandydatów na Jamesa Bonda

Jak przekazał w marcu bieżącego roku "The Sun", Aaron Taylor-Johnson ma zostać kolejnym Jamesem Bondem (a dokładnie ósmym agentem 007). Po 15 latach Daniel Craig ma oddać pałeczkę właśnie 34-letniemu aktorowi z High Wycombe. – Oferta została już formalnie złożona. Teraz (producenci – red.) czekają na odpowiedź – ujawnił wówczas brytyjski dziennik.

Media pospieszyły się z zakładami, ponieważ teraz na horyzoncie pojawiły się dwa nowe nazwiska, które mogą w przyszłości zagościć na plakacie z Jamesem Bondem . Choć Taylor-Johnson nadal jest jednym z najsilniejszych kandydatów do roli 007, szanse innych pretendentów również wzrosły.

Absolwenta prestiżowej szkoły London Academy of Music and Dramatic Art mogliśmy zobaczyć w tym roku w thrillerze kryminalnym "Rebel Ridge" w serwisie Netflix. W jego filmografii znajdziemy takie tytuły jak biografia liderów amerykańskiego ruchu praw obywatelskich "Geniusz: Martin Luther King Jr. i Malcolm X" i dzieło M. Night Shyamalana "Old".