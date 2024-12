Fot. Associated Press / East News

Jak pisaliśmy w naTemat, "Mufasa: Król lew" to długo wyczekiwany prequel "Króla lwa" , w którym poznaliśmy historię oskarżonego o zabicie swojego ojca Simby. Oryginalna bajka Disneya wzorowała się poniekąd na "Hamlecie" Williama Szekspira, natomiast nadchodzący film, którego akcja rozgrywa się dużo wcześniej, będzie czymś zupełnie nowym.

Fabuła skupi się na dzieciństwie Mufasy, który po potężnej powodzi zostaje oddzielony od swojej rodziny. Lwiątko trafia do dalekiej krainy i prawie zostaje tam zjedzone przez krokodyle. Życie ratuje mu książę Taka, który proponuje znajdzie dołączenie do jego królewskiego stada. Pojawienie się Mufasy na Lwiej Ziemi doprowadzi do konfliktu między ojcem Taki a przywódcą białych lwów, Kirosem.