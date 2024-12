22 grudnia to niedziela handlowa. To doskonała okazja, by zrobić zakupy przed świętami. Wiele osób ruszy dziś do sklepów, by uzupełnić zapasy, kupić ostatnie niezbędne produkty do przygotowań oraz prezenty dla bliskich. W związku z tym, sieci handlowe przygotowały atrakcyjne oferty.