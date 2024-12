Wiadomo, że ciepła zima to na przykład możliwość wyjazdu w takie miejsca jak Egipt, Tunezja, Tajlandia czy Zjednoczone Emiraty Arabskie . Jednak nie trzeba lecieć aż tak daleko, gdyż w sieci pełno jest ofert, do których dotarcie zajmie nam z Krakowa, Warszawy, Wrocławia czy Gdańska nie więcej niż dwie, trzy godziny.

Niektórzy mają tam nawet mieszkania. Ten trend jest szczególnie aktywny w ostatnich latach, o czym również pisaliśmy. O Andaluzji dziennik "Fakt" rozmawiał z Marzeną German z Wakacje.pl. – Andaluzja to kierunek, w którym sezon turystyczny trwa już cały rok. Co prawda poza miesiącami letnimi jest tam nieco spokojniej niż w wakacje, ale turystów spragnionych słońca i przyjemnych temperatur oscylujących w granicach 20 st. C nie brakuje – powiedziała ekspertka w rozmowie z "Faktem". Andaluzja to najdalej na południe wysunięty region Hiszpanii. Graniczy z Portugalią. Warto dodać, że od wybrzeża Afryki dzieli tylko 15 kilometrów. To sprawia, że Andaluzja jest jednym z najcieplejszych, jeśli nie najcieplejszym regionem Europy, co może być szczególnie atrakcyjną opcją zimą.