Wigilia nad Bałtykiem modna wśród jednego narodu. To oni dominują w polskich hotelach

Wigilia i Boże Narodzenie to czas rodzinny, który najczęściej spędzamy w domowym zaciszu. Choć Polacy coraz częściej decydują się na wyjazdy w tym okresie, to jednak do Niemców, którzy chętnie wybierają polskie wybrzeże, jest nam bardzo daleko.