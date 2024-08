Od ponad sześciu lat w większość niedziel Polacy kierują się ku Żabkom i sklepom osiedlowym, jeżeli muszą zrobić zakupy w niedzielę. To efekt wejścia w życie w 2018 roku przepisów wprowadzających zakaz handlu w niedziele. Ten miał zostać zdjęty lub złagodzony po zmianie władzy. Ale premier Donald Tusk chyba o tym zapomniał. Amnezja handlowa udzieliła się także jego koalicjantom.

Niedziele handlowe w 2024 roku mają się dobrze

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 2024 roku będziemy mieli siedem niedziel handlowych. 25 sierpnia jest piątą z nich. Na kolejną trzeba będzie zaczekać aż do grudnia, kiedy to sklepy będą otwarte kolejno w niedzielę 15 i 22 grudnia, czyli tuż przed Bożym Narodzeniem .

A jeszcze jesienią 2023 roku, na chwilę przed wyborami parlamentarnymi wydawało się, że po zwycięstwie Koalicji Obywatelskiej doczekamy się zmiany przepisów, które mają równie wielu zwolenników, co przeciwników. Przypominamy, że ugrupowanie Donalda Tuska zapowiadało przywrócenie niedziel handlowych, ale w zamian chciało zagwarantować pracownikom dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w niedziele. Podobny plan miała także Lewica , choć ona chciała 2,5-krotnego wynagrodzenia za pracę w siódmy dzień tygodnia.

Nieco inny pomysł na rozwiązanie tego problemu miała Trzecia Droga . Program koalicji Hołowni i Kosiniaka-Kamysza zakładał przywrócenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu. – Zniesiemy absurdalny zakaz handlu w niedzielę . Wprowadzimy dwie niedziele handlowe w miesiącu. To nasza gwarancja – mówił Szymon Hołownia . Ale od wyborów minął prawie rok, a o zniesieniu zakazu handlu w niedziele politycy chyba zapomnieli.

Ryszard Petru wspomniał o niedzieli handlowej i rozgrzał internautów

Dyskusję wokół niedziel handlowych na nowo wzniecił poseł Trzeciej Drogi Ryszard Petru. Wystarczyły mu do tego trzy słowa. "Dziś niedziela handlowa" – napisał polityk w serwisie X i dołączył do tego emotkę z uśmiechniętą buźką. To wystarczyło, żeby dawnego Twittera zalała fala komentarzy.