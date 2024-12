Wszyscy mówią o Collegium Humanum. Wyjaśniamy, skąd wzięła się nazwa uczelni

Collegium Humanum to synonim gigantycznej afery ze znanymi nazwiskami w tle. A jeszcze do niedawna po prostu nazwa uczelni, w której można było zdobyć dyplom MBA, jednak na wątpliwych zasadach. Dzisiaj CH już zmieniła nazwę, ale co tak naprawdę oznaczały te dwa słowa pod starym szyldem? Wyjaśniamy.