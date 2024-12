Cukier największą zmorą Polaków. Prowadzi do licznych nowotworów

Cukier znajduje się w bardzo wielu produktach od napojów, po gotowe dania. Spożywając je, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wielki ma to wpływ na nasze zdrowie. Warto bowiem pamiętać, że to on prowadzi do nadwagi i otyłości, nadciśnienia, cukrzycy, ale i wielu chorób nowotworowych.