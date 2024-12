Bez Lechii Gdańsk w Ekstraklasie po decyzji PZPN

Zarówno Lechia Gdańsk, jak i Kotwica Kołobrzeg mają zawieszone licencje na grę w sezonie 2024/45. To jednak nie koniec kar. Oba kluby otrzymały zakazy transferowe. Oznacza to, że jeżeli sprowadzą jakiegokolwiek nowego zawodnika, nie zostanie on zarejestrowany.