470 mln euro z Niemiec trafiło za granicę. Polacy głównymi beneficjentami

Jak informuje niemiecka Federalna Agencja Pracy w Norymberdze, tylko do końca listopada wypłacono tam 470 mln euro zasiłków na dzieci, które nie przebywają na terenie Niemiec. Dodano, że do końca roku kwota ta na pewno przekroczy pół miliarda euro i będzie zbliżona do tej z 2023 roku, kiedy to w ten sposób znad Renu do wielu krajów popłynęło 525,7 mln euro "kindergeld".