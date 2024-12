Dolan rozpoczął swoją medialną drogę od założenia Sterling Manhattan Cable w 1962 roku, firmę, która zajmowała się instalacją sieci kablowych w budynkach, zapewniając dostęp do telewizji kablowej. Dziesięć lat później stworzył HBO (Home Box Office), rewolucjonizując w ten sposób rynek telewizji płatnej. Jego wizja zakładała stworzenie sieci telewizyjnych, które emitowałyby filmy na żądanie.

Charles Dolan nie żyje. Był wizjonerem

Po sprzedaży obu tych usług, Dolan zainwestował w Cablevision, firmę, która dostarczała telewizję i internet do domów w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych .

W 1986 roku Dolan stworzył News 12 – pierwszy amerykański kanał informacyjny nadający przez całą dobę, co zmieniło sposób, w jaki widzowie odbierali wiadomości. Jego przedsiębiorstwa posiadały udziały w takich miejscach, jak Madison Square Garden czy Radio City Music Hall w Nowym Jorku, a także w drużynach sportowych, w tym New York Knicks i New York Rangers. Uznawany za wizjonera, Dolan pozostaje jednym z twórców współczesnej telewizji kablowej.