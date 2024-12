Portal Wirtualne Media dotarł do kilku pracowników TVN , którzy podzielili się swoimi obawami odnośnie sytuacji ze sprzedażą stacji i jakie może to mieć dla nich konsekwencje.

Największe obawy pracowników dotyczą scenariusza, w którym to Węgrzy kupią stację, co wpłynie na newsową produkcję. W tej sprawie kroki podjął Donald Tusk , jednak jak zwraca uwagę jeden z dziennikarzy "Amerykanie mają trochę więcej do powiedzenia jako właściciele niż premier jakiegoś państwa z daleka".

Rośnie liczba zwolnień w TVN

– TVN nie płaci jakoś rewelacyjnie, ale ludzie w newsach mają etaty. To jedyna rzecz, która trzyma tu ludzi. Jakby mogli, to z chęcią przeszliby do TVP czy nawet do Polsatu, bo tam są lepsze stawki. Etaty pojawiły się dopiero po wejściu Warner Bros. Discovery – przekazał pracownik stacji.