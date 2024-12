Musical "Wicked" na VOD. Gdzie obejrzeć film z Cynthią Erivo i Arianą Grande?

Portal When to Stream donosi, że film "Wicked" doczeka się amerykańskiej premiery w usługach VOD już we wtorek (31 grudnia). Od jutra będzie zatem dostępna możliwość zakupu lub wypożyczenia musicalu w wersji cyfrowej. Na razie nie wiadomo, czy oferta dotyczy także polskiego rynku.