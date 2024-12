Ponad 22 miliony Polaków w swoich portfelach posiadają prawo jazdy. Ok. 15 milionów z nich to dokumenty wydane przed 2013 rokiem i ważne bezterminowo. Niestety przepisy się zmieniły , a dokumenty są wydawane na 5 lub 15 lat w zależności od rodzaju uprawnień. Zmiana ta dotknie każdego, również kierowców ze starszymi dokumentami.

Kierowcy ustawią się w długie kolejki. Jest ostateczny termin wymiany bezterminowego prawa jazdy

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 18 stycznia 2013 roku, każde prawo jazdy posiada datę ważności. Posiadacze uprawnień B, B1, B+E oraz A, A1, A2, AM, i T mogą cieszyć się nimi przez 15 lat. Jeżeli natomiast posiadacie prawo jazdy kategorii C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D+E, D1+E, wówczas dokument musicie odnawiać co pięć lat.