Proces ze sprzedażą TVN ruszył na dobre. Nowe informacje

Ostatnio także portal Wirtualne Media dotarł do kilku pracowników TVN , którzy podzielili się swoimi obawami odnośnie do sytuacji ze sprzedażą stacji i jakie może to mieć dla nich konsekwencje.

Takie obawy mają obecnie pracownicy TVN

Czy dziennikarze stacji mówią coś oficjalnie i pod nazwiskiem? – Świat się zmienia, ale to, co się nie zmienia, to nasze wartości. W redakcji "Faktów" TVN te wartości, to uczciwość dziennikarska i dziennikarski warsztat, to rzetelna, sprawdzona informacja – takie zdanie padło z ust Anity Werner na zakończenie poniedziałkowych "Faktów".