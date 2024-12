Co dalej z TVN?

– Świat się zmienia, ale to, co się nie zmienia, to nasze wartości. W redakcji "Faktów" TVN te wartości, to uczciwość dziennikarska i dziennikarski warsztat, to rzetelna, sprawdzona informacja. Wy, drodzy Państwo, macie prawo wiedzieć, a my jesteśmy tu po to, żeby tę wiedzę Wam dostarczyć. I będziemy. Niezmiennie – powiedziała, podkreślając, że redakcja pozostanie wierna zasadom rzetelnego dziennikarstwa i dostarczania sprawdzonych informacji.