30 grudnia Państwowa Komisja Wyborcza zmieniła zdanie i w przeciwieństwie do poprzedniego głosowania przyjęła sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości z wyborów parlamentarnych 2023 r. Czterech członków PKW było "za", trzech "przeciw", a dwóch wstrzymało się od głosu. Ogłoszona przez Sylwestra Marciniaka decyzja PKW jest zgodna z orzeczeniem Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, która to przez wielu sędziów i prawników uważana jest jako wadliwie powołana i nieprawidłowo działająca.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaproszony do studia Polsat News wyjaśnił, że minister finansów Andrzej Domański nie ma kompetencji do blokowania wypłaty pieniędzy. – Każdy organ działa na podstawie prawa. Jeśli sprawozdanie zostało przyjęte, nie ma podstaw do niewypłacenia środków finansowych – zaznaczył prof. Wiącek. Dodał też, że decyzja PKW kończy prawniczą dyskusję na ten temat.