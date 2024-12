Kto z nas nie zna powiedzenia "nowy rok, nowa ja"? Postanowienia noworoczne to tradycja wielu Polaków, a jednym z najczęstszych celów jest dbanie o formę, aktywność fizyczną i sylwetkę. W Biedronce można znaleźć akcesoria do ćwiczeń w przystępnych cenach, które mogą pomóc w realizacji tych postanowień.

W 2025 roku zadbaj o formę i kondycję. W tej popularnej sieci znajdziesz sprzęt do ćwiczeń w korzystnej cenie. Fot. Wojciech Olkuśnik/East News/Biedronka

W ostatnich latach na początku stycznia w ofercie wielu sklepów pojawiają się różnorodne akcesoria do ćwiczeń. W tym roku nie jest inaczej. Od 30 grudnia do 11 stycznia Biedronka oferuje sprzęt, który ułatwi zadbanie o kondycję fizyczną.

Jedną z najpopularniejszych aktywności fizycznych, szczególnie wśród kobiet, stały się pilates i joga. W związku z tym, w Biedronce znajdziesz akcesoria, które wspomogą te ćwiczenia, w cenie 29,99 zł. Oto niektóre z produktów dostępnych w tej ofercie:

poduszka sensomotoryczna z pompką - pomaga w poprawie równowagi i koordynacji, angażując głębokie mięśnie stabilizujące, wałek piankowy do jogi - działa jako narzędzie do automasażu, poprawiając elastyczność i krążenie krwi, zestaw dwóch klocków do jogi - ułatwiają wykonywanie asan(pozycji w jodze), szczególnie dla osób początkujących lub mniej elastycznych, zestaw dwóch taśm fitness - umożliwiają wykonywanie różnorodnych ćwiczeń wzmacniających, poprawiających mobilność i elastyczność, zestaw trzech taśm fitness - w różnych stopniach oporu umożliwiają dostosowanie trudności ćwiczeń do indywidualnych potrzeb.

Akcesoria do ćwiczeń w Biedronce w korzystnych cenach od 30.12 do 11.01. Fot. Biedronka

W ofercie znajduje się także przyrząd do rozciągania pleców (29,99 zł), który łagodzi napięcie w dolnej części kręgosłupa i poprawia postawę. Dobrym uzupełnieniem jest twister (29,99 zł), który wspiera ćwiczenia brzucha. Wałek (29,99 zł) – gładki lub z wypustkami – pomaga rozluźnić mięśnie i poprawia krążenie.

Akcesoria do ćwiczeń w świetnej cenie w Biedronce

W Biedronce znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć własną domową strefę treningową. Warto zwrócić uwagę na składane hula-hoop (44,99 zł) – kompaktowe, to proste, ale skuteczne narzędzie, które angażuje mięśnie brzucha, pleców i pośladków, a także zwiększa intensywność treningu cardio.

W tej samej cenie dostępny jest też stepper – świetny sposób na wzmocnienie nóg i pośladków, oraz deska do pompek, która pomoże poprawić siłę i wytrzymałość.