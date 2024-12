Jak pogoda w sylwestrową noc?

W górach prognozowane są najniższe temperatury, sięgające -6°C, dlatego osoby planujące Sylwestra w górach powinny pamiętać o odpowiednim ubiorze. Na północy kraju będzie cieplej – w centralnej Polsce od -1°C do 2°C, a nad morzem nawet 4°C. W nocy wiatr w rejonach górskich i nad morzem może wzmóc uczucie chłodu, osiągając porywy do 80-85 km/h.

Pogoda na Nowy Rok

– Wiatr będzie obniżał temperaturę odczuwalną i pomimo tego, że na termometrach na zachodzie i na południu Polski miejscami będziemy mogli zobaczyć nawet 7-8 st. C, w centrum będzie około 6 st. C, a najchłodniej na wschodzie od 1 do 3 st. C, to temperatura odczuwalna będzie zdecydowanie niższa – mówił synoptyk.