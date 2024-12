– Wzięliśmy na siebie pełną odpowiedzialność za to, co w Polsce się dzieje i będzie się działo, chciałbym w waszym imieniu zacząć też od podziękowań dla wszystkich w Polsce za wyrozumiałość, cierpliwość – powiedział.

Tusk zaznaczył jednak, że obecna władza "odziedziczyła" trudne warunki po poprzednikach, co zmusza rząd do podejmowania bolesnych, ale koniecznych decyzji. – Są one bardziej związane z remontem niż z budową nowego domu – wyjaśnił.