Telewizja Republika postanowiła zaopiekować się miłośnikami Disco Polo, którzy nie mogli już liczyć na koncert sylwestrowy na antenie TVP. Gwiazdy tego gatunku zgromadziły się na scenie w Chełmie, a impreza trwała od 20:00 do ok. 00:40. I to właśnie godzina rozpoczęcia zabawy bardzo nie spodobała się Michałowi Karnowskiemu.