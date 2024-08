"Wiadomości" nie w TVP, a na antenie wPolsce24

Nowe "Wiadomości" będą dostępne w telewizji wPolsce24, która należy do środowiska związanego z braćmi Karnowskimi. Pewne jest, że program nie straci swojego prawicowego profilu. Mało tego, na antenie pojawią się bardzo dobrze znane z poprzedniej TVP twarze.

Odpowiedzialnym za realizację całego przedsięwzięcia będzie Marcin Tulicki. To on był ostatnim szefem "Wiadomości" w TVP. To jednak nie koniec. Na ekranie pojawi się były prowadzący w Telewizji Publicznej – Michał Adamczyk, a także Magdalena Ogórek.