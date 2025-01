"Nazwa potrawy fasolka po bretońsku mogła być używana już w XIX w., być może zatem fasolowa potrawa - w zmodyfikowanej wersji - trafiła do nas po wojnach napoleońskich, a sam przymiotnik w jakiś sposób ma związek z powstaniami rojalistów, do których doszło w Bretanii pod koniec XVIII w." – spekuluje "Polskie Radio" .

Fasolka po bretońsku to jedno z najzdrowszych dań polskiej kuchni. Jakie ma właściwości?

Taka nazwa już się przyjęła, podobnie zresztą, jak z wieloma innymi potrawami, np. rybą po grecku, która wcale stamtąd nie pochodzi i jest typowo polskim daniem. Fasolkę po bretońsku znają wszyscy, bo królowała na stołach w PRL i tradycja przetrwała do dziś. I bardzo dobrze, bo jest nie tylko smaczna i pożywna, ale to też "jedno z najzdrowszych dań w kuchni polskiej".

Tak uważa dietetyk dr Bartek Kulczyński i zresztą nie tylko on, bo od lat słyszymy o cudownych właściwościach roślin strączkowych. Jednak nie to nie wszystko. Bardzo zdrowy składnik to likopen (m.in. zmniejsza ryzyko zawału i raka prostaty). Znajdziemy go w pomidorach, ale jeszcze lepszym jego źródłem jest koncentrat pomidorowy, który jest właśnie składnikiem tradycyjnej fasolki po bretońsku.