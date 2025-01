Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Teraz możesz docenić pracę dziennikarzy i dziennikarek. Cała kwota trafi do nich. Wraz z napiwkiem możesz przekazać też krótką wiadomość.

Co obejrzymy w nowym roku? Mnóstwo filmów, które zapowiadają się świetnie, a przynajmniej obiecująco. Będą oscarowe pewniaki, blockbustery Marvela, nowe wersje hitów Disneya i wyczekiwane sequele oraz rebooty, ale także intrygujące oryginalne historie. Oto wszystkie najważniejsze premiery filmowe 2025 roku.

Jakie filmy obejrzymy w 2025 roku? Fot. Kadr z filmów "Avatar: Kształt wody", "Nosferatu" i "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" // Pixabay

Reklama.

Najważniejsze premiery filmowe w 2025 roku

W poniższym zestawieniu wybraliśmy najważniejsze, największe i najbardziej wyczekiwane filmy, które obejrzymy w 2025 roku. Podajemy datę polskiej premiery (kinowej lub na VOD), a jeśli takiej jeszcze nie ma – premiery na świecie. Pamiętajcie, że mogą się one zmienić.

"Sztuka pięknego życia"

Premiera: 3 stycznia w kinach

Romantyczny dramat z Florence Pugh i Andrew Garfieldem w rolach głównych. Za reżyserię odpowiada John Crowley ("Brooklyn"). Film, który pokazuje losy pary, Almut i Tobiasa na przestrzeni dziesięciu lat, zapowiada się na pełną emocji i wzruszeń opowieść o miłości i stracie.

Reklama.

"Sonic 3: Szybki jak błyskawica"

Premiera: 3 stycznia w kinach

Kolejna odsłona przygód superszybkiego jeża. Tym razem Sonic i jego przyjaciele Knuckles i Tails zmierzą się z nowym przeciwnikiem, Shadowem.

"Babygirl"

Premiera: 10 stycznia w kinach

Thriller erotyczny w reżyserii Haliny Reijn z nagrodzoną na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Nicole Kidman w roli prezeski firmy, która wdaje się w namiętny romans z młodszym mężczyzną, swoim stażystą (Harris Dickinson). W obsadzie znalazł się również Antonio Banderas.

"The Outrun"

Premiera: 10 stycznia w kinach

Ekranizacja książki Amy Liptrot, w której Saoirse Ronan gra kobietę wracającą z Londynu w rodzinne strony na Orkady w Szkocji, by zmierzyć się z przeszłością i uzależnieniem od alkoholu.

Reklama.

"Kleks i wynalazek Filipa Golarza"

Premiera: 10 stycznia w kinach

Druga część "Akademii pana Kleksa" z 2023 roku, nowej ekranizacji książki Jana Brzechwy w reżyserii Macieja Kawulskiego. Tym razem pan Kleks (Tomasz Kot) i Ada Niezgódka (Antonina Litwiniak) zmierzą się z Filipem Golarzem (Janusz Chabior).

"Dziewczyna z igłą"

Premiera: 17 stycznia w kinach

Polsko-duńsko-szwedzka koprodukcja i kandydat Danii do Oscara w reżyserii Magnusa von Horna. Wielokrotnie nagrodzona na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 2024 "Dziewczyna z igłą" dzieje się w Kopenhadze podczas I wojny światowej i opowiada o młodej dziewczynie, która zachodzi w niechcianą ciążę. Wkrótce poznaje Dagmar (Trine Dyrholm), która pomaga kobietom mierzącym się z podobnym problemem. I odkrywa straszną prawdę.

Reklama.

"Kompletnie nieznany"

Premiera: 17 stycznia w kinach

Biografia Boba Dylana z Timothée Chalametem w roli głównej (aktora wymienia się jako głównego faworyta do tegorocznych Oscarów). Film Jamesa Mangolda śledzi początki kariery legendarnego muzyka, a w obsadzie znaleźli się również Edward Norton, Elle Fanning i Monica Barbaro.

"The Brutalist"

Premiera: 31 stycznia w kinach

Dramat historyczny wyreżyserowany i napisany przez Brady'ego Corbeta z Adrienem Brodym w roli węgierskiego architekta żydowskiego pochodzenia, László Tótha, który po wojnie emigruje do USA i otrzymuje intratne zlecenie. W obsadzie znaleźli się również Felicity Jones i Guy Pierce. "The Brutalist" jest jednym z głównych kandydatów do Oscarów 2025.

"Maria Callas"

Premiera: 7 lutego w kinach

Angelina Jolie jako Maria Callas w biografii słynnej sopranistki. Reżyserem jest Pablo Larraín, autor filmów o Jackie Kennedy ("Jackie") i księżnej Dianie ("Spencer"). "Maria Callas" skupia się na siedmiu dniach przed śmiercią artystki, podczas których rozlicza się ze swoim życiem i karierą.

"Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"

Premiera: 14 lutego w kinach

Nowy film Marvela (35. w MCU) to czwarta odsłona serii o Kapitanie Ameryce, w którego tym razem wcieli się Sam Wilson (Anthony Mackie). Wilson został nim po przejściu Steve'a Rogersa (Chris Evans) na emeryturę, a oficjalnie powitaliśmy nowego Kapitana Amerykę w serialu "Falcon i Zimowy Żołnierz". W obsadzie są również: Danny Ramirez, Shira Haas, Giancarlo Esposito, Tim Blake Nelson i Harrison Ford.

Reklama.

"Bridget Jones: Szalejąc za facetem"

Premiera: 14 lutego w kinach

Czwarta część "Bridget Jones". Renée Zellweger ponownie jako Bridget, tym razem próbująca odnaleźć się w roli dojrzałej singielki w nowoczesnym świecie randek i romansując z młodszym mężczyzną. W obsadzie również: Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall, Jim Broadbent, Isla Fisher, Colin Firth i Hugh Grant.

"The Gorge"

Premiera: 14 lutego na Apple TV+

"The Gorge" to romantyczny film akcji połączony z survivalem z Anyą Taylor-Joy i Milesem Tellerem w rolach głównych. Dwoje elitarnych snajperów zostaje przydzielonych do tajemniczej misji: mają strzec przeciwległych stron głębokiego i nieprzeniknionego wąwozu, ale nie wiedzą, co tak naprawdę się pod nimi znajduje.

Reklama.

"Nosferatu"

Premiera: 21 lutego w kinach

Robert Eggers ("Lighhouse", "Wiking") wskrzesza legendę wampira Nosferatu. W głównych rolach: Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp i Nicholas Hoult, a w obsadzie znaleźli się również: Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin i Willem Dafoe.

"Emilia Pérez"

Premiera: 28 lutego w kinach

Hiszpańskojęzyczny musical francuskiego reżysera Jacquesa Audiarda, kandydat Francji do Oscara i jeden z tegorocznych oscarowych faworytów. "Emilia Pérez" opowiada o prawniczce Ricie, która ma pomóc budzącemu postrach szefowi kartelu Juanowi Del Monte, znanemu jako Manitas, odejść z przestępczego świata. Manitas ma plan, który dopracowywał w tajemnicy przez lata: chce w pełni stać się kobietą i żyć zgodnie ze swoim prawdziwym "ja". W obsadzie: Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña i Selena Gomez.

Reklama.

"The Electric State"

Premiera: 14 marca na Netfliksie

Film science fiction Netfliksa w reżyserii braci Russo ("Avengers: Koniec gry") z Millie Bobby Brown i Chrisem Prattem. Akcja osadzona jest w alternatywnym 1994 roku. Młoda dziewczyna zostaje znaleziona przez robota, który twierdzi, że zna jej zaginionego brata. Razem z nim wyrusza na poszukiwania. W obsadzie są również: Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Giancarlo Esposito i Stanley Tucci.

"Queer"

Premiera: 21 marca w kinach

Romantyczny dramat w reżyserii Luki Guadagnino ("Tamte dni, tamte noce", "Challengers"), oparty na noweli Williama S. Burroughsa z 1985 roku. Akcja filmu toczy się w Meksyku lat 50. XX wieku i opowiada historię Amerykanina (Daniel Craig uważany za poważnego kandydata do Oscara), który zakochuje się w młodszym mężczyźnie (Drew Starkey). W filmie występują również m.in. Jason Schwartzman i Lesley Manville.

Reklama.

"Śnieżka"

Premiera: 21 marca w kinach

Wersja live-action legendarnej "Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków" Disneya z 1937 roku. W roli Śnieżki pojawi się Rachel Zegler, a Złą Królową zagra Gal Gadot.

"Minecraft: Film"

Premiera: 4 kwietnia

Filmowa wersja kultowej gry "Minecraft" z 2011 roku. W komedii przygodowej zagrają m.in. Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers i Danielle Brooks.

Dalsza część artykułu poniżej.

:

"Mickey 17"

Premiera: 18 kwietnia na świecie, polskiej daty jeszcze nie ma

Adaptacja książki "Mickey 7" Edwarda Ashtona w reżyserii Bong Joon-ho, koreańskiego reżysera nagrodzonego Oscarem za "Parasite". Chcąc uciec z Ziemi, Mickey Barnes zapisuje się na stanowisko "wymiennego": pracownika, który po śmierci w trakcie jednej misji ma regenerowane ciało z większością wspomnień. Po tym, jak jeden z jego klonów, Mickey 17, nieświadomie przeżywa ludzką ekspedycję na lodową planetę Niflheim, staje do walki z nową wersją siebie, Mickeyem 18. W głównej roli Robert Pattinson.

Reklama.

"Thunderbolts*"

Premiera: 1 maja w kinach

W nowym filmie z uniwersum Marvela (36. w MCU) grupa antybohaterów – Thunderbolts – łączy siły, by wykonać misję ratunkową. W obsadzie m.in. Florence Pugh jako Yelena Belova, Sebastian Stan jako Bucky Barner i David Harbour jako Alexei Shostakov / Red Guardian:.

"Mission: Impossible – The Final Reckoning"

Premiera: 23 maja

Tom Cruise powraca jako Ethan Hunt w ósmej i finalnej odsłonie serii "Mission: Impossible" i bezpośrednim sequelu "Mission: Impossible – Dead Reckoning". W obsadzie również m.in. Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby i Angela Bassett.

Reklama.

"Lilo & Stitch"

Premiera: 23 maja na świecie, polskiej daty jeszcze nie ma

Wersja live-action kultowej animacji "Lilo i Stitch" z 2002 roku. Opowieść o samotnej dziewczynie Lilo z Hawajów, która zaprzyjaźnia się z niebieskim kosmitą Stitchem.

|The Legend of Ochi"

Premiera: 23 maja w kinach

Film fantasy od studia A24 o dziewczynce Yuri, którą mieszkańcy wioski ostrzegają przd stworami zwanymi ochi. Kiedy bohatera znajduje małe ochi, postanawia odszukać jego stado i połączyć malucha z jego rodziną. W obsadzie: Helena Zengel, Finn Wolfhard, Emily Watson i Willem Dafoe.

Reklama.

"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka"

Premiera: 6 czerwca w kinach

Piąty film we franczyzie "John Wick" i spin-off głównej historii z Keanu Reevesem, który dzieje się między częścią trzecią a czwartą. "Ballerina" to thriller akcji z Aną de Armas o baletnicy-zabójczyni Eve Macarro, która postanawia pomścić śmierć swojego ojca.

"Elio"

Premiera: 13 czerwca

Nowa produkcja Disney Pixar opowiada o chłopcu, który trafia do odległej galaktyki i zostaje wzięty za międzygalaktycznego ambasadora Ziemi.

"How to Train Your Dragon"

Premiera: 13 czerwca na świecie, polskiej daty jeszcze nie ma

Wersja live-action kultowej animacji "Jak wytresować smoka" DreamWorks Animation z 2010 roku. Opowieść o synu wodza wikingów, która zaprzyjaźnia się ze smokiem. Te są jednak traktowane przez mieszkańców jego wioski jako wrogowie. W głównych rolach Mason Thames i Nico Parker, a Gerard Butler powtórzy rolę Stoicka.

Reklama.

"28 Years Later"

Premiera: 20 czerwca na świecie, polskiej daty jeszcze nie ma

Kontynuacja "28 dni później" z 2002 roku, którą ponownie wyreżyseruje Danny Boyle (a scenariusz znów napisze Alex Garland). Trzecia część serii postapokaliptycznych horrorów o pandemii w Londynie jest jednocześnie początkiem nowej trylogii sequeli. W obsadzie: Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson i Ralph Fiennes.

"F1"

Premiera: 27 czerwca na świecie, polskiej daty jeszcze nie ma

Amerykański film sportowy w reżyserii Josepha Kosinskiego ("Top Gun: Maverick"), który opowiada o Mistrzostwach Świata Formuły 1 i został stworzony we współpracy z FIA, organem zarządzającym tym sportem. W obsadzie: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Javier Bardem i Sarah Niles.

Reklama.

"M3GAN 2.0"

Premiera: 27 czerwca na świecie, polskiej daty jeszcze nie ma

Po sukcesie pierwszej części, M3GAN powraca w nowej odsłonie. W horrorze science fiction o niebezpiecznej lalce-robocie powrócą Allison Williams i Violet McGraw.

"Jurassic World Rebirth"

Premiera: 2 lipca na świecie, polskiej daty jeszcze nie ma

Sequel "Jurassic World: Dominion", czwarta część serii "Jurassic World" i siódma "Parku Jurajskiego". W filmie o naukowcach badających dinozaury pojawi się całkowicie nowa obsada, na której czele staną: Scarlett Johansson, Mahershala Ali i Jonathan Bailey.

Reklama.

"Superman"

Premiera: 11 lipca

Nowy "Superman" w reżyserii Jamesa Gunna ("Strażnicy Galaktyki"), który rozpocznie całkiem nowe uniwersum DC. Clarkiem Kentem / Supermanem został David Corenswet, a Lois Lane – Rachel Brosnahan. Młody Superman będzie próbował pogodzić swoje kryptoniańskie dziedzictwo z ludzkim życiem I adoptowaną rodziną w Smallville, Kansas.

"The Fantastic Four: First Steps"

Premiera: 25 lipca w kinach

37. film MCU i drugi reboot "Fantastycznej Czwórki". W nowych rolach superbohaterów: Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Niewidzialna Kobieta), Joseph Quinn (Ludzka Pochodnia) i Ebon Moss-Bachrach (Stwór).

Reklama.

"Freakier Friday"

Premiera: 8 sierpnia w kinach

Sequel "Zakręconego piątku", popularnej komedii z 2002 roku o matce i córce, które przypadkowo zamieniają się ciałami. Swoje role w filmie Disneya powtórzą Jamie Lee-Curtis i Lindsay Lohan.

"The Bride!"

Premiera: 26 września na świecie, polskiej daty jeszcze nie ma

Film w reżyserii Maggie Gyllenhaal czerpie inspirację z "Narzeczonej Frankensteina" Jamesa Whale'a z 1935 roku, która z kolei była adaptacją powieści Mary Shelley z 1818 roku "Frankenstein; czyli Współczesny Prometeusz". W głównych rolach: Jessie Buckley, Christian Bale, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard i Annette Bening.

Reklama.

"Zamach na papieża"

Premiera: 3 października w kinach

Fot. materiały prasowe

Film Władysława Pasikowskiego ("Psy") z Bogusławem Lindą, który jest opisywany jako "gęsty i porywający thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami". Film o zamachu na papieża ma być ostatnim dziełem tego duetu. W obsadzie również m.in. Karolina Gruszka.

"Michael"

Premiera: 3 października na świecie, polskiej daty jeszcze nie ma

Filmowa biografia Michaela Jacksona, w którego wciela się jego bratanek Jaafar Jackson. Obejrzymy życie i karierę Króla Popu, od jego dziecięcych występów w zespole Jackson 5 w latach 60. i 70. XX wieku, aż po ostatnie tygodnie przed śmiercią w 2009 roku. W obsadzie znajdą się również m.in. Colman Domingo i Miles Teller.

Reklama.

"Tron: Ares"

Premiera: 10 października w kinach

Trzecia część serii sience fiction "Tron" i bezpośrednia kontynuacja "Tronu: Dziedzictwo" z 2010 roku. W filmie Joachima Rønninga wystąpią m.in. Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Gillian Anderson i Jeff Bridges.

"Czarny telefon 2"

Premiera: 17 października na świecie, polskiej daty jeszcze nie ma

Kontynuacja "Czarnego telefonu" z 2021 roku, czyli supernaturalnego horroru z Ethanem Hawke'em. W filmie Scotta Derricksona powróci Hawke, zagrają także: Mason Thames, Madeleine McGraw i Jeremy Davies.

"Predator: Badlands"

Premiera: 7 listopada na świecie, polskiej premiery jeszcze nie ma

"Predator: Badlands" to siódmy film w głównej serii "Predator" i dziewiąty w całej franczyzie. Reżyserem filmu jest Dan Trachtenberg, a w główną rolę wcieli się Elle Fanning. Akcja ma dziać się w przyszłości. Predator będzie przemierzał kosmiczną pustynię, podczas gdy dwie siostry odkryją swoją przerażającą przeszłość.

Reklama.

"Wicked: For Good"

Premiera: 21 listopada na świecie, polskiej premiery jeszcze nie ma

Druga część "Wicked", hitu w reżyserii Jona M. Chu z 2024 roku i oscarowego pewniaka z Cynthią Erivo i Arianą Grande. "Wicked: For Good" będzie ekranizacją drugiego aktu scenicznego musicalu, a akcja będzie toczyć się przed i po przybyciu Dorotki Gale z Kansas do Krainy Oz. Przyjaźń Elphaby i Glindy zostanie wystawiona na próbę, gdy każda z nich przyjmie swoją nową tożsamość – Złej Czarownicę z Zachodu i Glindy Dobrej. Konsekwencje ich działań na zawsze zmienią całą Krainę Oz.

Reklama.

"Zwierzogród 2"

Premiera: 28 listopada w kinach

Kontynuacja hitu Disneya z 2016 roku, w której dwójka policjantów w mieście Zwierzogród, królik Judy Hopps i lis Nick Wilde, wracają do akcji. Tym razem czeka ich zupełnie nowa sprawa do rozwiązania.

"Avatar: Fire and Ash"

Premiera: 19 grudnia w kinach

Trzecia część "Avatara" w reżyserii Jamesa Camerona, w której powrócimy na planetę Pandora. W obsadzie m.in. Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Kate Winslet i David Thewlis. W przygotowaniu są również "Avatar 4' i "Avatar 5.

Dalsza część artykułu poniżej.

Reklama.

Czy poznasz oscarowy film po kadrze?

: