Rossmann zaczął nowy rok w wielkim stylu. Ruszyła wyjątkowa wyprzedaż. Ceny zaczynają się od 99 groszy. Fot. Michał Woźniak/East News/Instagram/rossmannowe.love/

Reklama.

Grudzień w Rossmannie obfitował w różnorodne świąteczne produkty. Teraz te trafiły na wyprzedaż, a ceny zaczynają się już od 99 groszy. To świetna okazja, by zaoszczędzić. W promocji znajdziemy m.in. papiery do pakowania, świąteczne wstążki, dekoracje na choinkę, kalendarze adwentowe czy zestawy kosmetyków, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem w sezonie przedświątecznym.

Dalszy ciąg artykułu pod naszą zbiórką – pomóżcie seniorom razem z nami!

Rossmann wyprzedaje produkty za 99 groszy

Rossmann przygotował szeroką ofertę przecenionych produktów. Oto przykłady propozycji za 99 groszy:

Reklama.

Zestaw pędzli do makijażu Red land od KillyS - 4 sztuki Zestaw pędzli do malowania oczu Real Techniques - 6 sztuk Zestaw prezentowy od Sence Collection - 99 groszy Zestaw: świąteczny kubek z podstawką i łyżeczką Zestaw do kąpieli od Starej mydlarni: świąteczne makaroniki Dozownik na mydło w kształcie świątecznego skrzata od Eloy Świeca sojowa od Ezti Candles o zapachu caramel latte lub cranberry white Zestaw kosmetyków z ozdobną kosmetyczką od Fluff Świąteczne kubki w różne wzory Zestaw trzech puszek do przechowywania od Eloy Ogrzewacz do rąk

Promocyjne produkty dostępne są wyłącznie w sklepach stacjonarnych Rossmanna. Warto zwrócić uwagę, że nie tylko świąteczne artykuły trafiły na wyprzedaż – inne produkty również mogą być przecenione. Aby sprawdzić aktualną cenę, najlepiej skorzystać z czytnika w sklepie. To świetna okazja, by znaleźć coś wyjątkowego.

Reklama.

Powrót popularnej akcji "Kupon za uśmiech"