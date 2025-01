– To powiedzenie dzisiaj musi trafić do uszu, do serc, do umysłów wszystkich Europejek i Europejczyków. Europa też przeżywała swoje klęski, narody Europy przez te tysiąc lat i UE, którą będziemy wspólnie prowadzili przez najbliższe 6 miesięcy ma wystarczająco dużo negatywnych i pozytywnych doświadczeń, żeby dzisiaj być mądrą po szkodzie – mówił premier Tusk podczas gali otwarcia. I kontynuował: