Aubrey Plaza i Jeff Baena poznali się w 2011 roku. Ich związek był bardzo długo utrzymywany w tajemnicy. Szersza publiczność dowiedziała się o nim przypadkiem w 2021 roku, kiedy to aktorka opublikowała w mediach społecznościowych post, w którym nazwała go mężem. Jeff Baena był reżyserem i scenarzystą, a w swoich produkcjach chętnie angażował żonę.

Nie żyje reżyser Jeff Baena. Aubrey Plaza z "Białego Lotosu" w żałobie

O śmierci reżysera jako jeden z pierwszych poinformował magazyn "People". Z informacji, do jakich dotarli dziennikarze, wynika, że mężczyznę znaleziono w piątek 3 stycznia w jego domu w Los Angeles około godziny 10:30 czasu lokalnego. Policję o tym zdarzeniu poinformował asystent Jeffa Baeny. Reżyser miał 47 lat.

Jeff Baena miał 47 lat. Studia skończył w Nowym Jorku, ale karierę związał z Los Angeles

Jeff Baena urodził się w Miami. Na studia przeprowadził się do Nowego Jorku, gdzie ukończył prestiżowy wydział filmowy na Uniwersytecie Nowojorskim. W mieście nie zabawił jednak długo. Jak na reżysera z ambicjami przystało, szybko przeniósł się do Los Angeles i to właśnie w "Mieście Aniołów" zaczął tworzyć.