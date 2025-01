Ricky Gervais znów uderza. Wymyślił żarty na galę Złotych Globów 2025

W nocy z niedzieli na poniedziałek (5-6 stycznia) w hotelu The Beverly Hilton w Los Angeles odbędzie się 82. ceremonia wręczenia Złotych Globów, którą poprowadzi komiczka Nikki Glaser (autorka talk show "Not Safe with Nikki Glaser"). Na scenie znów zabraknie więc Ricky'ego Gervaisa, który po imprezie w 2020 roku miał powiedzieć organizatorom, by już nigdy więcej nie proponowali mu roli gospodarza gali.

Nieobecność komika na ceremonii nie powstrzymała go jednak przed dalszym dopiekaniem hollywoodzkiej śmietance towarzyskiej. Brytyjczyk postanowił podzielić się z internautami żartami, które opowiedziałby w Beverly Hills, gdyby miał okazję tam wystąpić. Jego nowe kawały są równie mocne, co napisany przez niego monolog sprzed pięciu lat.

"Cześć i witajcie na 82. Złotych Globach. Cóż to był za rok. Setki artystów skorzystało z okazji, by pojechać do Watykanu, aby tam spotkać się z papieżem. Wielu pochodziło właśnie z Hollywood. Najwyraźniej nie zadowoliło się faktem, że są częścią drugiego co do wielkości kręgu pedofilów na świecie" – napisał Gervais na portalu X (dawnym Twitterze).