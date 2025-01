Baena, który ukończył prestiżową nowojorską uczelnię NYU Tisch School of Arts, zadebiutował w roli reżysera w 2014 roku, kiedy wydał komedię o zombie "Drugie życie Beth". Wcześniej zajmował się pisanie scenariuszy do filmów. W jego filmografii znajdziemy takie tytuły jak komediodramat "Joshy" (2016), "Godzinki" (2017), "Horse Girl" (2020) i "Zawrót głowy" (2022).

Aubrey Plaza wydała oświadczenie ws. śmierci męża Jeffa Baeny

Prywatnie Jeff Baena był związany z gwiazdą seriali "Parks and Recreation", "Biały Lotos" i "To zawsze Agatha" , Aubrey Plazą. Para zaczęła spotykać się ze sobą w 2011 roku. Na ślubnym kobiercu stanęła w 2021 roku. W wywiadach z prasą oboje zachwycali się swoimi osiągnięciami w branży filmowej i telewizyjnej.

Po tym, jak świat dowiedział się, że Jeff Baena nie żyje, fani Plazy zaniepokoili się jej samopoczuciem, która publicznie nie komentowała przykrych doniesień. Zrobiła to dopiero we wspólnym oświadczeniu rodziny, które ujrzało światło dzienne w poniedziałek (6 stycznia).

"To niewyobrażalna tragedia. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy zaoferowali nam swoje wsparcie. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności w czasie żałoby" – czytamy w komunikacie przekazanym tygodnikowi "The Variety".

Jeff Baena o zdrowiu psychicznym

Warto wspomnieć, że w 2020 roku Baena uczestniczył w sesji "Ask Me Anything" organizowanej na Reddicie, w której wypowiadał się na temat zdrowia psychicznego w odniesieniu do swojego filmu "Horse Girl" z Alison Brie ("GLOW"). Jak sam wyjaśnił, jego pierwsza macocha cierpiała na depresję maniakalną.