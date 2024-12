Nie zostawili suchej nitki na Tarantino za opinię o "Jokerze 2". Tak odpowiedział wściekłym fanom

"Joker: Folie à deux" z Joaquinem Phoeniksem i Lady Gagą uchodzi za jedną z największych finansowych klap 2024 roku. Dzieło Todda Phillipsa podzieliło widzów i krytyków, ostatecznie doprowadzając do istnego chaosu w popkulturowej części internetu. Quentin Tarantino ma jednak dobre zdanie na temat nowych przygód Arthura Flecka. Pozytywna opinia reżysera "Pulp Fiction" spotkała się ze złością internautów. – Co cię obchodzi, co mi się, k***a, podoba – zareagowała legenda Hollywood.