Na przeceny w sklepach szwedzkiej sieci IKEA czekało z pewnością wiele osób. To wciąż jeden z najpopularniejszych producentów wyposażenia polskich domów. Dziś rozpoczyna promocję na komody i stoliki nocne. Co trzeba zrobić, by kupić je taniej?

IKEA obniża ceny komód i szafek nocnych o 15 proc. Do kiedy trwa promocja? Fot. Piotr Molecki/East News

Pierwszy sklep IKEA został otworzony w 1990 roku na warszawskim Ursynowie. Obecnie ma 11 punktów: dwa w Warszawie (Janki, Targówek) i po jednym w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

Jeśli nie mieszkamy w tych miastach, to żaden problem, bo zakupy można zrobić też przez internet, aplikację lub telefonicznie. To istotna informacja, bo obecna promocja dotyczy nie tylko sklepów stacjonarnych, ale też właśnie zamówień online.

IKEA obniża ceny komód i szafek nocnych o 15 proc. Promocja dla członków IKEA Family potrwa do 18 lutego

Od 8 stycznia do 18 lutego obowiązuje 15-procentowy rabat na wszystkie komody i szafki nocne. Co trzeba zrobić, by z niego skorzystać? Trzeba być członkiem klubu IKEA Family (program lojalnościowy wymagający bezpłatnej rejestracji np. na stronie) i IKEA Business Network. I to praktycznie wszystko.

Jeśli jesteśmy zalogowani na stronie, to ceny regałów i szafek są z automatu obniżane o wspomniane 15 procent. Po dodaniu ich do koszyka również zobaczymy, ile zyskujemy na tej promocji.

Fot. IKEA

Np. komodę Malm z czterema szufladami możemy kupić za ok. 424 zł, zamiast 499 zł, czyli oszczędzamy 75 zł i wychodzi nas to taniej niż m.in. kupno od pośrednika na Allegro (najtańszą ofertę znalazłem za 468 zł). Możemy te pieniądze wykorzystać też np. pokrycie kosztów dostawy (bez wniesienia kosztuje 99 zł), jeśli nie chcemy się fatygować do sklepu.

Fot. IKEA

Rabaty są też u konkurencji z Danii, czyli w sklepach sieci Jysk. Na stronie przeczytamy, że można liczyć nawet 70 procent obniżki. Z ciekawości sprawdziłem komody i znalazłem podobną do tej z IKEA, nazywa się Tangbjerg i jest na nią 20 proc. rabatu. Przez to kosztuje teraz 300 zł. Wyprzedaże w Jysku zaczęły się po świętach i potrwają do 28 stycznia.

