Zwykle w takich przypadkach negocjacje toczą się za zamkniętymi drzwiami Pałacu Prezydenckiego i Kancelarii Premiera. Tym razem jednak Duda wybrał oficjalną drogę listu, który szybko "wyciekł" do mediów. Zdaniem dziennikarzy Gazety Wyborczej, prezydentowi nie chodziło o rozwiązanie problemu, lecz o stworzenie medialnego szumu.

Benjamin Netanjahu jest objęty nakazem aresztowania Międzynarodowego Trybunału Karnego za zbrodnie wojenne w Strefie Gazy. Polska, jako sygnatariusz Rzymskiego Statutu, byłaby zobowiązana do zatrzymania izraelskiego premiera, gdyby przybył na nasze terytorium. Dlatego już wcześniej było wiadomo, że Netanjahu nie weźmie udziału w uroczystościach, a Izrael reprezentować będzie minister edukacji. Mimo to Andrzej Duda postanowił wystąpić z oficjalnym listem do rządu w celu wydania decyzji, która wbrew prawu zapewniłaby "nietykalność" premierowi Izraela.