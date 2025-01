W 2025 roku kończy się druga kadencja prezydenta Andrzeja Dudy . Zgodnie z konstytucją nie może on ubiegać się o reelekcję. W związku z tym w przestrzeni publicznej pojawiają się pytania o jego przyszłość. Niedawno prezes PKOl Radosław Piesiewicz zaproponował Dudzie objęcie funkcji w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim (MKOl).

Choć kandydatura została wstępnie przegłosowana, to organizacja nie podjęła dalszych kroków w tej sprawie i nie wyraziła chęci współpracy z naszym prezydentem. Tym samym stracił on szansę na prestiżową i płatną w dolarach pracę.

Duda zbliża się do Konfederacji. Wykorzysta narodowców jako haczyk na Kaczyńskiego.

Przed świętami Bożego Narodzenia Andrzej Duda spotkał się ze Sławomirem Mentzenem. Według doniesień to prezydent zaprosił lidera Konfederacji. Jak pisze "Newsweek" Duda chce wzmocnić ugrupowanie Mentzena, aby zyskać narzędzie nacisku na PiS i Jarosława Kaczyńskiego w przyszłości.

"Gierki z Mentzenem". Czy Andrzej Duda poprze kandydaturę Nawrockiego?

"Co ten Andrzej wyprawia? – dziwią się w Prawie i Sprawiedliwości " – pisze "Newsweek". Tygodnik ujawnia także, że prezydent nie zamierza poprzestać na jednej wizycie i planuje kolejne spotkania z Mentzenem. Co więcej, nie da się nie zauważyć, że Pałac Prezydencki bardziej eksponuje jego kontakty z Konfederacją niż z kandydatem PiS, Karolem Nawrockim. Takie działania Dudy i jego pracowników wywołują irytację wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.

– Andrzej Duda, kończąc kadencję, zamiast zrobić, co do niego należy, czyli popierać kandydata PiS, Nawrockiego, to robi gierki z Mentzenem. Myślę, że chce znów pokazać Jarosławowi Kaczyńskiemu swoją niezależność – powiedział anonimowo "Newsweekowi" polityk PiS.