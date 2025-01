– Chcąc uniknąć najechania na tył pojazdu poprzedzającego, który zatrzymał się przed przejściem, ominął go tak niefortunnie, że potrącił chłopca, który przechodził właśnie przez to przejście – poinformował asp. Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu w rozmowie z Interią.

Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, która przetransportowała dziecko do szpitala. 6-latek był przytomny. Policjanci przeprowadzili czynności na miejscu zdarzenia. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy.

– Czekamy na informację o obrażeniach, by odpowiednio zakwalifikować zdarzenie –dodał asp. Kowalczyk.

Wyjaśnił, że na razie nie wiadomo, czy będzie to zakwalifikowane jako wypadek, czy kolizja. Niezależnie od tego, z uwagi na charakter zdarzenia, policjanci odebrali kierowcy uprawnienia i skierują sprawę do sądu.

Wypadki na polskich drogach

Jak informowaliśmy w naTemat.pl w ostatnich dniach w różnych rejonach Polski doszło do tragicznych wypadków.

Również 6 stycznia, w Grodzisku Mazowieckim, na przejściu dla pieszych została potrącona 18-letnia dziewczyna . Przechodziła przez jezdnię na zielonym świetle, lecz kierowca to zignorował. Poszkodowana walczy o życie w szpitalu.

Do kolejnego tragicznego wypadku doszło 3 stycznia na warszawskiej Woli, w pobliżu skrzyżowania ulic Ordona i Jana Kazimierza. 14-letni chłopiec został potrącony przez busa na pasach. Po wypadku był reanimowany, a do szpitala trafił w stanie krytycznym. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, zmarł. Kierowca busa był pijany i uciekł z miejsca zdarzenia, lecz został zatrzymany przez policję. Mężczyzna posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Przyznał się do winy.