Samo wysyłanie PIT-u raczej nie należy do najprzyjemniejszych zadań, ale jest za to swego rodzaju nagroda "nagroda": zwrot podatku. O ile nam oczywiście przysługuje. Pieniądze możemy otrzymać dość szybko, jeśli zrobimy to od razu i przez internet. W przeciwnym razie przelew z pieniędzmi od skarbówki może przyjść nawet na początku wakacji.

Przesłanie papierowego PIT-u nie opłaca się, jeśli zależy nam na szybkim zwrocie podatku

Rozliczenia podatkowe możemy już wysyłać w formie papierowej lub przez system e-Deklaracje. Jeśli jednak nie dostaliśmy dokumentów od pracodawcy, to warto chwilę poczekać i do tego wybrać formę elektroniczną. Dlaczego? Z dwóch powodów.

Usługa e-PIT rusza 15 lutego. Pracodawca ma jednak trochę więcej czasu na przesłanie dokumentów pracownikom

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli między innymi pracodawcy, są zobowiązani do przekazania deklaracji PIT-11 swoim pracownikom do 28 lutego (a do Urzędu Skarbowego do 31 stycznia).

"To informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, o wysokości potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne" – informuje "Fakt".

Dopiero 15 lutego rusza możliwość przesłania elektronicznego e-PIT-u (na stronie rządowej). To wygodna usługa, dzięki której nie musimy sami wypełniać formularza, bo fiskus zrobi to za nas.

Jeśli więc z tego skorzystamy, a potem przyjdzie do nas PIT 11 od pracodawcy, to będziemy musieli sprawdzić, czy wszystko się zgadza i wprowadzić ewentualne poprawki.

Lepiej więc w takiej sytuacji chwilę się wstrzymać. Chyba że bardzo zależy nam na tym, by otrzymać pieniądze w pierwszej kolejności. Nie zapominajmy jednak o pewnym "haczyku".

Jeśli teraz prześlemy zeznanie, to i tak zostanie uznane za złożone 15 lutego. Wówczas bieg terminu, jaki urząd skarbowy będzie miał na zwrot nadpłaconego podatku, liczony będzie najwcześniej od 16 lutego.

Skarbówka ma aż 3 miesiące na przelanie zwrotu w przypadku papierowego PIT-u. Jeśli zwlekamy, pieniądze dostaniemy latem

Zwrot podatku i tak otrzymujemy stosunkowo szybko, nawet jeśli prześlemy poczekamy do 15-ego lutego (lub do otrzymania papierów z firmy). W przypadku złożenia zeznania w formie elektronicznej (przez e-PIT lub e-Deklaracje) Urząd Skarbowy ma 45 dni na przesłanie nadpłaty. Jeśli ma do przelania do 5 tysięcy złotych, to może to potrwać zaledwie kilka dni, bo wtedy stosowany jest tzw. autozwrot.

Forma elektroniczna moim zdaniem jest lepsza, więc warto się przełamać i z niej skorzystać. Wydaje się też być preferowana przez fiskusa, bo z pewnością urzędnikom też idzie szybciej wypełniania i sprawdzanie takich formularzy, niż przepisywanie cyferek z tradycyjnych kartek.

Świadczy o tym też limit czasowy zwrotu podatku, jeśli przesłaliśmy PIT w formie papierowej. Wtedy skarbówka ma aż 3 miesiące na przelanie pieniędzy od daty złożenia zeznania.

Jeśli zatem czekamy do ostatniej chwili, a to dość popularna "taktyka", czyli do 30 kwietnia (ostatni dzień na rozliczenie) lub parę dni wcześniej i prześlemy papierowego PIT-u, to możemy dostać nadpłatę nawet w lipcu, bo wtedy miną ustawowe 3 miesiące.