Lotnisko w Radomiu na pewno nie zaliczy 2024 roku do najbardziej udanych. W listopadzie obsłużono tam 4 134 pasażerów, czyli o 1705 mniej niż przed rokiem. Tej statystyki nie był w stanie poprawić nawet overbooking podczas lotu z Cypru . Czy lato będzie dla nich lepszym czasem? W ofercie pojawi się nowy lot do Grecji .

Lotnisko w Radomiu z nową trasą, ale czarterową

Dodajmy, że nie będzie to jakaś wielka nowość, a raczej powrót ubiegłorocznej trasy w zmienionej formie. Przed rokiem Grecos także zabierał pasażerów z Radomia do greckiej Prewezy, ale na pokładach samolotu PLL LOT.

Co jeszcze czeka nas wiosną i latem na lotnisku w Radomiu? Pewne wydaje się utrzymanie dwóch tras rejsowych. Na pokładach samolotów Wizz Aira od ponad roku można stamtąd latać do Larnaki na Cyprze . LOT utrzyma natomiast swoje połączenia do Rzymu.

All inclusive w Grecji z Radomia. Oferta nie jest szalenie rozbudowana

Chcąc zarezerwować wakacje w Grecji z wylotem z Radomia, trzeba liczyć się z niespecjalnie rozbudowaną ofertą. Na all inclusive w czerwcu z Grecos można polecieć do trzech hoteli. Za tygodniowy pobyt trzeba będzie zapłacić ok. 3,5 tys. zł. W lipcu cena wzrasta do ok. 4,3 tys. zł.